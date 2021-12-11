Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu.
Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.
Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.
Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.