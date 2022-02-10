Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu'nun hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye'nin Avrupa şampiyonu tek kadın bilardocusu Eylül Kibaroğlu, 2021 yılının kendisi için çok verimli olduğunu belirterek, "En büyük hayalim kariyerimi dünya şampiyonu olarak bitirmek." dedi.



Eylül Kibaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda birinci olduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 23 senedir bilardo oynuyorum. 2 hafta sonra Slovenya'da bir Avrupa Şampiyonası daha var. Burada da performansımı koruyup aynı başarıyı hedefliyorum." diye konuştu.



Bilardoya 12 yaşında babasının sahibi olduğu salon sayesinde başladığını anlatan Eylül, şunları aktardı:



"Babam 3 bant oyuncusuydu, Amerikan branşından farklı bir branş. Bir bilardo salonunu vardı Ankara'da. Onunla salona yazları gidip gelirdim, o zaman masaları görünce çok heyecanlanmış, merak etmiştim. O da beni teşvik etmişti. Aslında o ilk başta 3 bant branşını teşvik etmişti ama daha sonra delikli bilardonun daha çok hoşuma gittiğini fark ettim. Ve öylece başladım. Babamın bana aktardığı tecrübesi ve öğrettikleriyle bu noktaya geldim."



- "Bilardo bir zihin sporudur"



Avrupa ve Türkiye şampiyonu milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, bilardonun fiziksel olmasa da birçok faydası olduğunu belirtti.



Yaklaşık 1,5 saat süren bir maçta çok sayıda geometrik hesaplamalar yaptıklarına dikkati çeken Eylül, "Bilardonun fiziksel olarak bir faydası aslında yoktur. Bilardo bir zihin sporudur. Elimizdeki ıstakayla açı hesaplarız. Dolayısıyla sürekli bir düşünme halindeyiz. Bilardo aynı zamanda bir sosyal spordur. Bir salonda spor yaparken çok rahat sosyalleşebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



İlk başarısını büyükler kategorisinde Türkiye 4'üncüsü olarak elde ettiğini anımsatan Eylül, şunları kaydetti:



"Bu benim ilk derecemdi. Bilardo belki hala çoğu insanın kahvede oynanan bir branş olarak değerlendirdiği ya da düşündüğü bir oyun olabilir ancak bu bir spor. Bir federasyonumuz var, katıldığımız turnuvalarımız var. Ben bilardo sayesinde bir hayat elde ettim, bir kişilik sahibi oldum. Beden Eğitimi Öğretmenliği okudum. Milli sporcu oldum birçok ülkeyi gezdim, gördüm. Bunların hepsi bilardonun dolayısıyla sporun kazandırdığı şeylerdi."



- "Bilardonun yazılı ve görsel medyada çok görünür olması gerek"



Eylül Kibaroğlu, bilardonun Türkiye'de daha çok gelişmesi için öncelikle olumsuz bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.



Bilardonun federasyonu olan bir branşı olduğunu vurgulayan Eylül, "Federasyonun girişimiyle bazı turnuvalar televizyonda yayınlanıyor ama bence yetersiz. Basın ve sosyal medyada daha çok yer alması gerekiyor. Bu sayede hem bilardonun hem de bizim tanınırlığımız artacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kadınlara kendilerine güvenmelerini ve çalıştıklarında başaramayacakları bir şey olmadığını vurgulayan Eylül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kendimce çabalarım var. Öğrenciler yetiştiriyorum. Onlara bilardonun güzel taraflarını ve insana kazandırdıklarını anlatıyorum. Engellilerle katıldığım sosyal sorumluluk projelerim de oldu. Kadın dayanışmasına yönelik katıldığım organizasyonlar oldu. Benzer davetler gelirse seve seve dahil olurum. 2021 senesi benim için çok iyi geçti. 13 sene sonra şampiyonluğu kazandım. Avrupa'da bir turnuvada 2'inci bir diğerinde de 3'üncü oldum. Bulunduğum pozisyonu korumak istiyorum. Ama en büyük hayalim bilardoyu dünya şampiyonu olarak bırakmak."





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