Milli biatloncular, Türkiye'ye ilkleri yaşatmanın peşinde!

Bolu'da yüksek rakımlı eğitim merkezinde çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Biatlon Takımı sporcuları, dünya şampiyonaları ve kupalarına kota alarak uluslararası platformlarda elde edeceği başarılarla biatlon branşında ülke puanını artırmayı istiyor.



Mili sporcular Mine Kılıç, Betül Demir ve Neslişah Sarıaltun, Uluslararası Biatlon Birliğince (IBU) 7-19 Şubat 2024'te Çekya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile yıl içerisinde farklı ülkelerde 9 ayakta gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na kota almak için 28 Kasım-17 Aralık'ta Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, İtalya ve İsviçre'de katılacakları kamplara hazırlanıyor.



Gerede ilçesindeki 1800 rakımlı Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi'nde günde çift antrenmana çıkan biatloncular, kamplarda gösterecekleri yüksek performansla ilk kez şampiyona ve kupada mücadele etme hakkı kazanmayı ve başarılarla ülkelerine dönmeyi hedefliyor.



Mine Kılıç: "Bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz"



Milli sporcu Mine Kılıç, AA muhabirine, 2024'te katılacakları organizasyonlarda en yüksek dereceleri alarak ülke puanını artırmak için ter dökeceklerini söyledi.



Yarışlara kademe kademe hazırlandıklarını aktaran 23 yaşındaki sporcu, "Hedefimiz, öncelikle IBU yarışında iyi sonuç alıp dünya kupalarına katılabilmek. Ondan sonra da olimpiyat kotası alarak ülkemize ilki yaşatıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Daha önce olimpiyata bu branştan katılım olmadı. Hedefimiz öncelikle olimpiyata katılmak." ifadelerini kullandı.



Mine Kılıç, daha önce yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı ara vermek zorunda kaldıkları çalışmaları çok yoğun tempoda devam ettiklerini anlattı.



Biatlonun çok zor bir spor branşı olduğuna değinen Mine Kılıç, "Kayak, koşu ve atıcılığın kombinasyonundan oluşan bir branş. Zor ama zor olduğu kadar eğlenceli. İzleyici kitlesi ülkemizde değil ama yabancılarda fazla olan bir spor. Biz de bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.



Betül Demir: "Bireysel hedefim, IBU'da Türkiye'nin en iyi derecesini elde etmek"



Ay-yıldızlı biatlonculardan Betül Demir, 13 yıldır spor yaptığını ve 5 yıldır milli takımda mücadele ettiğini belirtti.



Ağabeyi sayesinde başladığı biatlonda milli sporcu seviyesine geldiği için mutluluk duyduğunu dile getiren 19 yaşındaki Betül Demir, bundan sonra kendisini en çok mutlu edecek şeyin milli takım forması ile başarı elde etmek olduğunu ifade etti.



Betül Demir, biatlonun hem çok heyecanlı hem de çok stresli spor olduğuna işaret ederek, "Atışı kaçırınca stres yapıyorsun, kaçırmamak için de elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorsun. Nefes kontrolünün çok önemli olduğu bir spor. Çok heyecanlı ve aksiyon isteyen bir spor." değerlendirmesinde bulundu.



Kadın olarak bu sporu yapmanın çok zor olduğuna dikkati çeken Betül Demir, "Çünkü silahını taşıyorsun, silahın ağırlığı kilometreler de işin içine girince artıyor. Bence kadın olarak çok zor bir spor, kadın olarak bunu başardığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Betül Demir, "Takım olarak Türkiye'yi daha iyi bir sıralamaya getirmeyi hedefliyoruz. Benim bireysel hedefim ise IBU'da Türkiye'nin en iyi derecesini elde etmek. Ondan sonra da gidebilirsem olimpiyatlara gitmek istiyorum. Çok çalışırsak bunları yapamamamız mümkün değil." şeklinde görüş belirtti.



Neslişah Sarıaltun: "Ülke kotası ve puan almak bizi gururlandıracak"



Milli sporcu Neslişah Sarıaltun, spor lisesinde eğitim gördüğü yıllarda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kayak sporuyla tanıştığından bahsetti.



İlerleyen süreçte başladığı biatlonu yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğünü ve 3 senedir de mili takımda yer aldığını aktaran 20 yaşındaki sporcu, bu sporu severek yaptığını vurguladı.



"Hedefimiz, Türkiye adına daha iyi sonuçlar elde etmek, en iyi şekilde yarışmak." diyen Neslişah Sarıaltun, şunları kaydetti:



"Ülke kotası ve puan almak bizi gururlandıracak. Onun için de en iyi şekilde çalışıyoruz. Bireysel hedefim, daha iyi performans ve atış sergilemek. Yurt dışında ülkemi daha iyi temsil etmek istiyorum. Performans ve atışımızı konuşturarak daha iyi sonuçlar elde etmeyi istiyoruz."





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