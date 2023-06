Milli basketbolcular Avrupa Şampiyonası için konuştu

Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek A Milli Basketbol Takımı'nda oyuncular Elif Bayram ve Meltem Yıldızhan, turnuvaya hazır olduklarını söyledi.



İlk maçına Sırbistan karşısında çıkacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram ve Meltem Yıldızhan, AA muhabirine, turnuva ve basketbol hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"HAZIR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"



Uzun forvet pozisyonunda oynayan Elif, turnuva hazırlık sürecini değerlendirdi.



Güzel bir süreç geçirdiklerini ve takımca enerjilerinin yüksek olduğunu kaydeden Elif, "Şu an şampiyonaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Daha da hazırlanıyoruz. Umarım güzel geçecek. Grup aşamasında tek tek bakacağız maçlara. İlk başta Sırbistan, sonra Macaristan, sonra Slovakya maçı olarak düşünüyoruz. İnşallah güzel güzel maçlarımızı oynayıp turnuvayı iyi geçirir ve gruptan çıkarız." şeklinde konuştu.



"ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"



Adım adım ilerlemek istedikleri ve büyük hedefleri olduğunun altını çizen basketbolcu, "Ama bunları şimdi söylemek yerine grup aşamasını önce söyleyip adım adım ilerlemek istiyoruz." yorumunda bulundu.



Elif Bayram, Türkiye'de basketbola olan ilgi hakkındaki soruya, "Ben şu an çocukların aslında basketbola ilgili olduğunu görüyorum. Çok mutlu oluyorum küçük çocukları görünce, fotoğraf çekilince. Ekstra onlardan gelen her şeyde çok mutlu oluyorum. Umarım daha fazla çocuk basketbola başlar, hatta her spora başlar. İnşallah daha başarılı basketbolcularımız da olur." yanıtını verdi.



"ZİHİNSEL OLARAK HAZIRIZ"



Galatasaraylı milli oyuncu Meltem Yıldızhan ise, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Önemli olan her maçtan hatalarımızı çıkartıp üstüne koymaktı. Ben bunu yapabildiğimize inanıyorum. Her gün üstüne koyduk ve bugün buradayız." dedi.



Hedefi sorulan başarılı forvet, bu senenin olimpiyat senesi olduğuna dikkati çekerek, "Hedef olimpiyatlara katılmak, kazanmak. Ama herkesin dediği gibi, hedef şu an Sırbistan maçı. Çünkü gruptan en iyi, en avantajlı şekilde çıkıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Zihinsel olarak hazırız." ifadelerini kullandı.



"NE MUTLU BİZE"



Meltem Yıldızhan, "Türkiye'de basketbola olan ilgi ne durumda?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Yani aslında burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri de küçük arkadaşlarımıza örnek olabilmek. Gelip bize, 'Biz de basketbolcu olmak istiyoruz' diyorlar. Herhangi birinin elinden tutabilirsek ne mutlu bize. Herhangi biri televizyonda da izlediğinde, bizden bir şeyler alabiliyorsa ne mutlu bize. En güzel şey benim için o olur. "





