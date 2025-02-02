Milli badmintoncular, İran'da 3 madalya kazandı

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Milli badmintoncular, İran'da düzenlenen Fajr Challenge Turnuvası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti.
Turnuvada tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın, finalde Azerbaycan'dan Keisha Fatimah Azzahra'yı 21-17 ve 21-14'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Organizasyonda çift kadınlarda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, karışık çiftlerde ise Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ikilisi, gümüş madalya aldı.
Turnuvada tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın, finalde Azerbaycan'dan Keisha Fatimah Azzahra'yı 21-17 ve 21-14'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Organizasyonda çift kadınlarda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, karışık çiftlerde ise Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ikilisi, gümüş madalya aldı.