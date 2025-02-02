Milli badmintoncular, İran'da 3 madalya kazandı

Neslihan Arın, turnuvada tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli badmintoncular, İran'da 3 madalya kazandı
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02 Şubat 2025 17:31
Milli badmintoncular, İran'da düzenlenen Fajr Challenge Turnuvası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Turnuvada tek kadınlarda mücadele eden Neslihan Arın, finalde Azerbaycan'dan Keisha Fatimah Azzahra'yı 21-17 ve 21-14'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Organizasyonda çift kadınlarda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, karışık çiftlerde ise Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ikilisi, gümüş madalya aldı.

 
 
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