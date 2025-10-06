Milli badmintoncular, Avusturya'da 3 madalya kazandı

Milli Badmintoncular, 17 Yaş Altı Avusturya Badminton Turnuvası'nda birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

calendar 06 Ekim 2025 14:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcular, Avusturya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Avusturya Badminton Turnuvası'nda birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Mödling kentindeki organizasyonda çift kızlar kategorisinde Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen ikilisi, finalde Nimet Ergün-Gülsu Vural ile karşılaştı.

Dört milli sporcunun yer aldığı finalde Irmak Rana ve Yağmur Tuana, 21-7 ve 21-19'luk setlerle 2-0 galip gelerek altın, Nimet ve Gülsu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan tek kızlar kategorisinde de Irmak Rana Yemişen, bronz madalya kazandı.

