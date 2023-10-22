Milli badmintoncu Özge Bayrak'tan gümüş madalya

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya Açık'ta tek kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.



Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Simona Pilgaard'ı 21-10, 19-21 ve 21-14'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.



Finalde bir başka Danimarkalı badmintoncu Frederikke Ostergaard ile karşılaşan Özge, rakibine 18-21 ve 19-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.



Bu sonuçla şampiyon olan Ostergaard altın madalya kazanırken, Özge gümüş madalya aldı.



