Milli badmintoncu Özge Bayrak'tan gümüş madalya

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya Açık'ta gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli badmintoncu Özge Bayrak'tan gümüş madalya
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22 Ekim 2023 16:50
Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya Açık'ta tek kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Simona Pilgaard'ı 21-10, 19-21 ve 21-14'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Finalde bir başka Danimarkalı badmintoncu Frederikke Ostergaard ile karşılaşan Özge, rakibine 18-21 ve 19-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla şampiyon olan Ostergaard altın madalya kazanırken, Özge gümüş madalya aldı.

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