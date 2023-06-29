Milli Badmintoncu Neslihan Yiğit, çeyrek finalde

3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, Ukraynalı rakibi Buhrova'yı mağlup ederek çeyrek finale kalmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Milli Badmintoncu Neslihan Yiğit, çeyrek finalde
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29 Haziran 2023 19:33
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, çeyrek finale çıktı.

Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, son 16 turunda Ukraynalı Polina Buhrova'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Neslihan, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcu çeyrek finalde Cuma günü Danimarkalı Mia Blichfeldt'le karşılaşacak.

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