Milli Badmintoncu Neslihan Yiğit, çeyrek finalde

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, çeyrek finale çıktı.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, son 16 turunda Ukraynalı Polina Buhrova'yla karşılaştı.
Rakibini 2-0 yenen Neslihan, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcu çeyrek finalde Cuma günü Danimarkalı Mia Blichfeldt'le karşılaşacak.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, son 16 turunda Ukraynalı Polina Buhrova'yla karşılaştı.
Rakibini 2-0 yenen Neslihan, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli sporcu çeyrek finalde Cuma günü Danimarkalı Mia Blichfeldt'le karşılaşacak.
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