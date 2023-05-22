Milli atletten gümüş madalya!

Milli atlet Hayrettin Yıldız'dan Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda gümüş madalya.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletten gümüş madalya!
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21 Mayıs 2023 20:31
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 00:31
Çekya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atlet Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde yarıştı.

Hayrettin Yıldız, 42.24'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Organizasyon, sona erdi.

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