Milli atletten gümüş madalya!

Çekya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atlet Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde yarıştı.
Hayrettin Yıldız, 42.24'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Organizasyon, sona erdi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podebrady kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş kategorisinde yarıştı.
Hayrettin Yıldız, 42.24'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Organizasyon, sona erdi.