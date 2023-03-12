Milli atletlerden iki bronz madalya

Milli atletler, Portekiz'de süren Avrupa Atmalar Kupası'nda ilk gün iki bronz madalya elde etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde beş sporcu mücadele etti.



Kadınlar 23 yaş altı cirit atmada Esra Türkmen, 54.69'luk derecesiyle bronz madalya kazanırken, erkekler 23 yaş altı çekiç atmada ise Halil Yılmazer 70.45'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.



Büyükler çekiç atmada Özkan Baltacı 10'uncu, büyükler disk atmada Ömer Şahin 7'nci, 23 yaş altı disk atmada Enes Çankaya 4'üncü oldu.



Organizasyonun ikinci gününde büyük kadınlar çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman, 23 yaş altı cirit atmada Oğuzhan Usta ve gülle atmada ise Nuh Bolat mücadele edecek.





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