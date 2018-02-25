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Milli atletler yurda 11 altınla dönüyor

Milliler, Uluslararası 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Kaynak: AA
Milli atletler yurda 11 altınla dönüyor
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25 Şubat 2018 17:48
Uluslararası 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Azerbaycan, İsrail, İspanya, Letonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya ve Ukrayna'dan sporcular katıldı.

Şampiyonada Türk sporcular, 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Türk sporcuların ikinci gün elde ettiği dereceler şöyle:

- Altın madalya

60 metre erkekler: Mustafa Onur Sadıkoğlu (6.93)

2 bin metre engelli: Derya Kungur (6.33.25)

- Gümüş madalya

Gülle atma: Aysel Yılmaz (14.71 metre)

60 metre engelli: Nefise Karatay (7.70)

400 metre: İlyas Çanakçı (48.43)

2 bin metre engelli: Anıl Kalaycı (5.57.82)

- Bronz madalya

Yüksek atlama: Nurettin Oran (2.04 metre)

Gülle atma: Alperen Karahan (17.36 metre)

Bu arada ilk gün 2 altın, 1 gümüş madalya alan Türk sporcular, şampiyonada toplam 11 madalya kazandı.

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