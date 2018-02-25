Uluslararası 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası sona erdi.Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Azerbaycan, İsrail, İspanya, Letonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya ve Ukrayna'dan sporcular katıldı.Şampiyonada Türk sporcular, 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.Türk sporcuların ikinci gün elde ettiği dereceler şöyle:60 metre erkekler: Mustafa Onur Sadıkoğlu (6.93)2 bin metre engelli: Derya Kungur (6.33.25)Gülle atma: Aysel Yılmaz (14.71 metre)60 metre engelli: Nefise Karatay (7.70)400 metre: İlyas Çanakçı (48.43)2 bin metre engelli: Anıl Kalaycı (5.57.82)Yüksek atlama: Nurettin Oran (2.04 metre)Gülle atma: Alperen Karahan (17.36 metre)Bu arada ilk gün 2 altın, 1 gümüş madalya alan Türk sporcular, şampiyonada toplam 11 madalya kazandı.