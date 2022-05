Milli atletler Yasemin Can ve Aras Kaya Almanya'da yarıştı

Milli atletler Yasemin Can ve Aras Kaya, Almanya'da Adidas'ın etkinliği olan Road to Records'ta dünyanın en iyileriyle yarıştı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kariyerinde pistte ve krosta 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli atlet Yasemin Can, Adidas'ın 5 kilometre, 10 kilometre ve yarı maratonda dünya rekorları ve en iyi dereceleri yenilemek için özel olarak organize ettiği etkinlikte mücadele etti. 25 yaşındaki milli atlet, 10 kilometre yarışında 32.04'lük derecesiyle 14. sırada yer aldı.



Erkekler 10 kilometrede piste çıkan eski Avrupa kros şampiyonu Aras Kaya ise Herzogenaurach kentindeki etkinlikte yarışı 29.20 ile 15. sırada tamamladı.





