Milli atletler yarı final için repesaj mücadelesine çıkacak

Paris 2024'te Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı

Milli atletler yarı final için repesaj mücadelesine çıkacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engellinin elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Yasmani Copello, 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci tamamladı.

Milli atlet Berke Akçam da 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci bitirdi.

Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, yarın TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.

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