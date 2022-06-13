Milli atletler şov yaptı: 15 madalya

Karadağ'da yapılan Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, en çok kürsüye çıkan ikinci ülke olurken, madalya sıralamasında da Hırvatistan ve Sırbistan'ın gerisinde üçüncülüğü elde etti.



Organizasyonda 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli takım, 15 takımın katıldığı şampiyonada puan sıralamasında 171 puanla Sırbistan'ın ardından Romanya ile ikinciliği paylaştı.



Madalya alan sporcular şu şekilde:



Altın madalya:



1500 metre: Batuhan Eser



3000 metre: Caner Can Tunçtan



2000 metre engelli: Furkan Mutlu



Gülle atma: Ali Peker



3000 metre: Hatice Kılıç



Gümüş madalya:



400 metre: Alişan Alphan



800 metre: Batuhan Eser



110 metre engelli: Yakup Efe Suratlı



Disk atma: Zeynep Öz



Bronz madalya:



2000 metre engelli: Ramazan Kundakçı



Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz



1500 metre: Edibe Yağız



2000 metre engelli: Ceren Kılıç



Cirit atma: İrem Batu



4×100 kadın takımı: Defne Tuna, Mira Akan, Elif Ilgaz, Zeynep Kaya





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