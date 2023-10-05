Milli atletler, performans testinden geçti

2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya hedefleyen milli atletlerin sağlık kontrolleri ve performans testleri yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen performans ölçümlerine Eda Tuğsuz, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Salih Korkmaz, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Alperen Acet ve İsmail Nezir katıldı.
Olimpik kadro sporcularının antropometrik ölçümleri ile kuvvet, denge, sıçrama ve yürüyüş analizleri gerçekleştirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen performans ölçümlerine Eda Tuğsuz, Tuğba Danışmaz, Berke Akçam, Salih Korkmaz, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Alperen Acet ve İsmail Nezir katıldı.
Olimpik kadro sporcularının antropometrik ölçümleri ile kuvvet, denge, sıçrama ve yürüyüş analizleri gerçekleştirildi.