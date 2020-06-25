Milli atletler pandemi sonrası yeniden kampa girdi

Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlardan uzak kalan milli atletler, pandemi sonrası yeniden kampa girdi.

Haber; AA
Milli atletler pandemi sonrası yeniden kampa girdi
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25 Haziran 2020 15:18
Milli atletler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası yeniden kampa girdi. 

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, uluslararası yarışmalarda başarılı olmak için milli atletlerin gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çintimar, olimpiyat oyunlarına en iyi şekilde hazırlanabilmek için milli atletleri kampa aldıklarını belirterek, "Daha çok olimpik kadrodaki sporcularımız olmak üzere, Erzurum'da mesafe ve maraton, Bolu'da yürüyüş, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin'de de sprint, atma ve atlama branşındaki sporcularımızı 25 Haziran tarihinden itibaren kampa aldık. Başarılı olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün başlayan kamplar 29 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

 


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