Milli atletler, Hırvatistan'da iki Türkiye rekoru kırdı

Milli atletler, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası özel bir yarışta iki Türkiye rekoruna imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atletler, Hırvatistan'da iki Türkiye rekoru kırdı
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11 Eylül 2023 14:28
Milli atletler, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası özel bir yarışta iki Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonda milli atletler yarıştı.

Sümeyye Erol 2 bin metre engellide 6.16.79'luk derecesiyle 5. olurken yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Ruken Tek ise 2 bin metre engel yarışında 6.20.61'lik derecesiyle yedinci olurken, 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Milli sporcu Salih Teksöz, 800 metrede 1.46.40'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.

 
 
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