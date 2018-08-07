  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!
  •  
    Ve 2,8 milyon euroluk teklif! G.Saray değil...
  •  
    Ve Yerry Mina'nın yeni takımı BELLİ OLUYOR!
  •  
    Beşiktaş'ta Negredo için flaş ayrılık kararı var!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."

Milli atletler elemeleri geçemedi

Milli atletler, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ilk gün sabah seansında elemeleri geçemedi.

Kaynak: AA
Milli atletler elemeleri geçemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2018 14:11
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ilk gün sabah seansında yarışan milli atletler, elemeleri geçemedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün sabah seansında erkekler 400 metre elemelerinde birinci seride Yavuz Can ve dördüncü seride Batuhan Altıntaş mücadele etti.

Yavuz Can 46.58'lik derecesiyle serisinde 5'inci, genel sıralamada 20'inci olurken, Batuhan Altıntaş ise 46.91'lik derecesiyle serisinde 7'inci, genel sıralamada 24'üncü oldu ve elendi.

Kadınlar 400 metre engelli elemelerinde Elif Gören, 57.53'lük derecesiyle serisinde 5'inci, genel sıralamada 13. oldu ve şampiyonaya veda etti.

Erkekler 3 bin metre engelli elemelerinde ise birinci seride milli atlet Tarık Langat Akdağ yarıştı. Tarık Langat Akdağ bitime 1 tur kala yarışı terk ederek mücadeleyi tamamlayamadı. 30 yaşındaki atlet böylelikle 3 bin metre engellide finale çıkamayarak elendi.

Şampiyona akşam seansında yapılacak yarışlarla devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için