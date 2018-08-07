Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ilk gün sabah seansında yarışan milli atletler, elemeleri geçemedi.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün sabah seansında erkekler 400 metre elemelerinde birinci seride Yavuz Can ve dördüncü seride Batuhan Altıntaş mücadele etti.Yavuz Can 46.58'lik derecesiyle serisinde 5'inci, genel sıralamada 20'inci olurken, Batuhan Altıntaş ise 46.91'lik derecesiyle serisinde 7'inci, genel sıralamada 24'üncü oldu ve elendi.Kadınlar 400 metre engelli elemelerinde Elif Gören, 57.53'lük derecesiyle serisinde 5'inci, genel sıralamada 13. oldu ve şampiyonaya veda etti.Erkekler 3 bin metre engelli elemelerinde ise birinci seride milli atlet Tarık Langat Akdağ yarıştı. Tarık Langat Akdağ bitime 1 tur kala yarışı terk ederek mücadeleyi tamamlayamadı. 30 yaşındaki atlet böylelikle 3 bin metre engellide finale çıkamayarak elendi.Şampiyona akşam seansında yapılacak yarışlarla devam edecek.