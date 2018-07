Milli atletler Almanya'da madalya peşinde

Türkiye, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kota alan sporcular arasından seçme yaparak özel bir kadroyla madalya mücadelesi verecek.Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na milli sporcuların farklı kentlerde kamp yaparak hazırlandığını söyledi.Hollanda'da 2016 yılında düzenlenen şampiyonada millilerin 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalya kazandığını anımsatan Çintimar, "Almanya'da yapılacak bu organizasyon hem Türkiye hem de Avrupa açısından çok önemli. Çünkü Dünya Şampiyonası seviyesinde bir yarış olacak. Buraya şu an için 31 erkek ve 11 kadın olmak üzere 42 sporcuyla katılacağız. Şampiyona için 54 sporcumuz kotayı geçti ancak bunlardan 42'sini götüreceğiz. Sporcularımızın sağlık durumları nedeniyle durumu henüz kesinleşmeyen de var. Sağlık kurulunun vereceği raporlar doğrultusunda hareket edeceğiz ve nihai kadroyu belirleyeceğiz." diye konuştu.Organizasyonda Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Eşref Apak, Eda Tuğsuz gibi birçok milli atletten madalya beklentisinin bulunduğunu vurgulayan Çintimar, şöyle devam etti:"Şampiyonada şu an için 42 sporcumuzla bir önceki Avrupa Şampiyonası'daki derecelerimizin üstüne çıkmak istiyoruz. Sporcularımızın büyük bir çoğunluğu kürsüye yakın. Zaten bu kadro, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nın da ana kadrosunu oluşturuyor. Amacımız, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi yerde tutabilmek, en iyi yere taşıyarak ilk 5'in içerisinde yer alabilmek ve burada kalıcı olabilmek. Dünyada da ilk 10'un içerisinde bir takım olmak istiyoruz."Son Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi başarının şu anki kadroya ayrı bir sorumluluk yüklediğini ve bunun farkında olduklarını anlatan Çintimar, "Geçmişteki başarılar şimdi daha farklı bir misyon yüklüyor. Önümüze daha farklı bir çıta koyuyor. Bunu geçmek için çalışıyoruz ancak sporda her türlü sonuca da razı ve hazırlıklı olmak zorundayız. Sonuçta sakatlıklar gibi birçok bizim dışımızda etkenler de pistte yaşanabiliyor. Olimpiyatları hedef alan sporcularımızı risk edecek durumda da değiliz." değerlendirmesini yaptı.Fatih Çintimar, federasyon olarak geçmişte altyapıya yapılan yatırımların olumlu yansımalarını artık gözlemlediklerini belirterek, "Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası verilerine göre atletizmde Avrupa'nın yükselen tek ülkesiyiz." ifadesini kullandı.Milli takımda alt yaş gruplarında madalyalar elde eden ve büyükler kategorisine taşıyabilecekleri birçok sporcunun bulunduğunu anlatan Çintimar, şunları kaydetti:"Avrupa'daki yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Bu yakaladığımız ivmeyi aynı şekilde ilerleterek, sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalamanın gayreti içindeyiz. Yarış pistine çıktığımızda kimse bizim sporcularımıza 'Kulvar doldurmak için geldiler.' diyemez. Çünkü her sporcumuzun ilk 3'e girme şansı var. Bu organizasyonda genç sporcularımızın da madalya şansı var. Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışan 4 sporcu burada da yarışacak ve bunların hepsi de madalya hedefiyle mücadele edecek. Bunların tamamı bir program ve sistem çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Turkcell'in desteğiyle bir ekip ruhuyla hareket edilerek şu ana kadar gelindi. Bundan sonrasında da hep birlikte hızlı bir geçişle ileriye doğru gideceğiz."