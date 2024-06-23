Milli atletler 3 birincilik kazandı

Milli atletlerden Tuğba Güvenç ve Emel Dereli, Kazakistan'daki Qosanov Memorial'da, Berke Akçam da Finlandiya'daki Kuortane Grand Prix'sinde birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Türk sporcular, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu kapsamında düzenlenen bronz kategorideki organizasyonlara katıldı.



Kazakistan'ın Almatı kentindeki Qosanov Memorial yarışmasında mücadele eden Tuğba Güvenç, 10 dakika 14.90 saniyelik süresiyle kadınlar 3000 metre engelli, Emel Dereli ise 17,82 metrelik derecesiyle kadınlar gülle atmada podyumun zirvesine çıktı.



Aynı organizasyonda piste çıkan Kayhan Özer, 10.25 saniyede koştuğu erkekler 100 metre yarışını 2. sırada bitirdi.



Finlandiya'nın Kuortane kasabasıyla aynı adı taşıyan etkinlikte yarışan Berke Akçam da 49.50 saniyelik zamanıyla erkekler 400 metre engellide birinciliği elde etti.





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