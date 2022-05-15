Milli atlet Yasin Süzen'den gümüş madalya!

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nde milli atlet Yasin Süzen, 400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Yasin Süzen'den gümüş madalya!
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15 Mayıs 2022 13:01
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli atlet Yasin Süzen, gümüş madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Caxias do Sul kentindeki oyunlarda 400 metre engellide mücadele eden Yasin Süzen, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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