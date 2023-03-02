Milli atlet Tuğba Toptaş, ilk turda veda etti

ÜLKE SPORCU DERECE 1 Büyük Britanya Keely Hodgkinson 2.01.67 2 Almanya Majtie Kolberg 2.01.94 3 İtalya Eloisa Coiro 2.02.19 4 Slovenya Anita Horvat 2.03.06 5 Büyük Britanya Isabelle Boffey 2.03.24 6 Slovakya Gabriela Gajanova 2.03.25 7 Macaristan Bianka Keri 2.03.26 8 İsviçre Lore Hoffmann 2.03.34 9 Fransa Agnes Raharolahy 2.04.56 10 İspanya Lorea Ibarzabal 2.04.63 11 İsviçre Audrey Werro 2.05.60 12 Fransa Lena Kandissounon 2.05.80

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metrede yarı finale yükselen sporcular belli oldu.Ataköy Arena'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 800 metre elemelerinde 5 seri koşuldu.Elemelerde, serilerinde ilk iki sırayı alan atletlerin yanı sıra ilk iki dışında kalan en hızlı iki sporcu yarı finale çıktı.4. seride piste çıkan milli atlet Tuğba Toptaş, 2.08.14'lük derecesiyle elemeleri geçemedi.Yarın doğum gününü kutlayacak Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson, 1. turun en hızlı ismi oldu. 3. seride tempoyu çok yükselten Hodgkinson, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı 0.08 saniyeyle kaçırmıştı.4 Mart Cumartesi günü akşam seansında koşulacak yarı finalde şu isimler yarışacak: