Milli atlet Salih Korkmaz'dan olimpiyatlara kota

Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüş yarışını 1:19.49 derecesiyle 16. sırada tamamlayan milli atlet, kendisi adına sezonun en iyisi derecesini elde ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli atlet Salih Korkmaz'dan olimpiyatlara kota
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19 Ağustos 2023 16:31
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 16:32
Milli atlet Salih Korkmaz, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan Salih Korkmaz, 1:19.49'luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonu 16. sırada bitiren Salih Korkmaz, ayrıca elde ettiği dereceyle kendi adına sezonun iyisini yürümüş oldu.

Salih Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce hastalandığını belirterek, "Elimden geleni yaptım. Burada tarihin en sert yarışını yarıştım. Ayrıca yarış sırasında aldığım iki ihtardan dolayı da yavaşlamak zorunda kaldım. Umarım olimpiyat başta olmak üzere diğer yarışmalarda da ülkeme madalya getirmek için çalışacağım. Umarım ülkeme madalya getirebilirim." diye konuştu.

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