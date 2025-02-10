Milli atlet Ruken Tek, Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci oldu

Milli atlet Ruken Tek, İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ruken Tek, Dünya Atletizm Birliği Uluslararası Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasında yer alan etkinliğine katıldı.



Ruken, kadınlarda 5 bin 300 metrede 19.00'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı.



Ersu Şaşma ise Almanya'da gerçekleştirilen ve Dünya Atletizm Birliği Salon Turu'nun gümüş kategori organizasyonları arasında yer alan Düsseldorf Salon Atletizm Yarışması'na katıldı.



Milli sporcu, erkekler sırıkla atlamada 5,70 metrelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.



