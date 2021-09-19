Milli atlet Ramil Guliyev, Kenya'da dördüncü oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Kip Keino Klasik'te 200 metre yarışını dördüncü sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Ramil Guliyev, Kenya'da dördüncü oldu
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19 Eylül 2021 16:44
Milli atlet Ramil Guliyev, Kip Keino Klasik'te 200 metre yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde İzmir'de düzenlenen Süper Lig'de mücadele eden Ramil Guliyev, sezonun son yarışını koştuğu Kenya'da 20.38'lik derecesiyle 200 metreyi dördüncü olarak noktaladı.

Bu derece, milli atletin 2021 sezonundaki en iyi ikinci performansı oldu.

Ramil Guliyev'i sezonun son yarışında Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve büyükelçilik çalışanları, Kasarani Stadı'nın tribünlerinde yalnız bırakmadı.


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