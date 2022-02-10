Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da Türkiye rekorunu yeniledi

Milli atlet Mikdat Sevler'in, Uluslararası Mondeville Salon Yarışmaları'nda 60 metre engellide kendisine ait Türkiye rekorunu yenilediği aktarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da Türkiye rekorunu yeniledi
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10 Şubat 2022 14:44
Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da katıldığı Uluslararası Mondeville Salon Yarışmaları'nda 60 metre engellide kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Mikdat'ın eleme yarışını 7.71'lik dereceyle bitirdiği ve kendisine ait rekoru 0.01 saniye aşağıya çektiği belirtildi. Milli sporcunun finalde ise 7.79 koşarak 6. olduğu aktarıldı.

Aynı organizasyonda mücadele eden diğer milli atletlerden Kayhan Özer'in 60 metrede, Tuğba Danışmaz'ın ise üç adım atlamada altıncı olduğu kaydedildi.

 

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