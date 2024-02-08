Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu

Milli atlet Mehmet Çelik, Uluslararası Valensiya Atletizm Grand Prix'sindeki erkekler 1500 metre yarışında birinciliğe ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Mehmet Çelik, İspanya'daki yarışmada birinci oldu
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08 Şubat 2024 13:28
Milli atlet Mehmet Çelik, Uluslararası Valensiya Atletizm Grand Prix'sindeki erkekler 1500 metre yarışında birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Mehmet Çelik, İspanya'nın Valensiya kentindeki yarışı 3.40.19'luk dereceyle ilk sırada tamamladı. Milli atlet, bu sonuçla kariyerinin en iyi sonucuna imza attı.

Organizasyondaki erkekler 3000 metre yarışında koşan sporculardan Abdurrahman Gedikoğlu 8'inci, Abdullah Tuğluk ise 13'üncü oldu.

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