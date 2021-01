Milli atlet İlyas Çanakçı, Viyana'da ikinci oldu

Milli atlet İlyas Çanakçı, Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nda 400 metrede ikinci sırayı aldı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da düzenlenen Viyana Klasik Salon Yarışmaları'nın 9 seri üzerinden koşulan 400 metre koşusunda İlyas Çanakçı, 47,03'lük zamanıyla genel sıralamada ikinci oldu ve en iyi derecesini elde etti.



Kendi serisini rahat bir şekilde kazanan 19 yaşındaki milli sporcu, genel sıralamada Hollandalı Jochem Dobber'in (46,62) arkasında ikinci sıraya yerleşti. Çanakçı, bu sonuçla 47,53 olan kişisel en iyi derecesini de 47,03'e indirme başarısı gösterdi. Genç atletin bu derecesi, tüm zamanlar Türkiye listesinde de dördüncü sırada yer buldu.



Bu kategoride milli atletlerden Berke Akçam 47,53'le yedinci, Batuhan Altıntaş 47,64'le sekizinci, Yavuz Can 47,79'la dokuzuncu, Oğuz Akgül 48,53'le on üçüncü, Akın Özyürek de 49,32'yle on sekizinci sırayı aldı.



Erkekler 60 metrede milli atlet Kayhan Özer, seçmede 6,72 koşarak bu yılki en iyi derecesini tekrar etti. Kayhan, hatalı çıkışın yaşandığı finalde 6.74 ile dördüncü sırada yarışı tamamladı.



Kadınlar 60 metre engellide yarışan Özge Soylu ise 8,78'le genel sıralamada 14. sırada yarışı bitirdi.