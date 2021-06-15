Milli atlet Ersu Şaşma olimpiyat kotası aldı

Milli Atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Milli atlet Ersu Şaşma olimpiyat kotası aldı
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15 Haziran 2021 19:46
Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma'nın sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı bildirildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.

Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.


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