Milli atlet Emine Hatun'un en iyi derecesi!

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, Valencia Salon Grand Prix'sinde 3 bin metre mücadelesinde kariyerinin en iyi derecesini yaparak ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli atlet, Valencia'da salon yarışmalarında 3000 metre mücadelesine çıktı.
26 yaşındaki atlet, 3 bin metrede yarışını 8:55.91 ile Kenyalı Selah Busienei'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.
Bu mesafede daha önce salondaki en iyi derecesi 9:06.85 olan Emine, derecesini 11 saniye geliştirdi. Milli atlet, böylece tüm zamanlar salon Türkiye listesinde de 3000 metrede 6. sıraya yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli atlet, Valencia'da salon yarışmalarında 3000 metre mücadelesine çıktı.
26 yaşındaki atlet, 3 bin metrede yarışını 8:55.91 ile Kenyalı Selah Busienei'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.
Bu mesafede daha önce salondaki en iyi derecesi 9:06.85 olan Emine, derecesini 11 saniye geliştirdi. Milli atlet, böylece tüm zamanlar salon Türkiye listesinde de 3000 metrede 6. sıraya yükseldi.