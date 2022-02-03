Milli atlet Emine Hatun'un en iyi derecesi!

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, Valencia'da en iyi derecesini koştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Emine Hatun'un en iyi derecesi!
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03 Şubat 2022 16:26
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, Valencia Salon Grand Prix'sinde 3 bin metre mücadelesinde kariyerinin en iyi derecesini yaparak ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli atlet, Valencia'da salon yarışmalarında 3000 metre mücadelesine çıktı.

26 yaşındaki atlet, 3 bin metrede yarışını 8:55.91 ile Kenyalı Selah Busienei'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

Bu mesafede daha önce salondaki en iyi derecesi 9:06.85 olan Emine, derecesini 11 saniye geliştirdi. Milli atlet, böylece tüm zamanlar salon Türkiye listesinde de 3000 metrede 6. sıraya yükseldi.

 

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