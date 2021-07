Milli atlet Doğukan Kilcioğlu'nun hedefi Avrupa Şampiyonası'nda zirveye koşmak

Zonguldak'ta öğretmeninin tavsiyesiyle atletizme başlayan, elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.



Çalışmalarını antrenörü Utku Duman eşliğinde sürdüren 20 yaşındaki milli atlet, 8-11 Temmuz tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek şampiyonada 110 metre engellide iyi bir derece koşarak zirvede yer almayı hedefliyor.



Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, bu sezonki çalışmaların planlı bir şekilde gittiğini ve verimli geçtiğini söyledi.



Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde edebilmek için çok çalıştığını anlatan Doğukan, "Uykuma, beslenmeme ve antrenmanlarıma, her şeye dikkat ettim çünkü bu sene için sezon başından hedef koymuştum. Bu yıl sadece bu yarış için hazırlanıyordum. Orada güzel sonuçlar bekliyorum. Bunun yanı sıra bu yarışı hedeflerken büyüklerde ilk senem olmasına rağmen Balkan Şampiyonası'na da hak kazandım, orada da yarıştım." ifadelerini kullandı.



Genç atlet, Kovid-19 salgını süreci tedirgin etse de her sporcu gibi kendine dikkat etmeye çalıştığını, uygun programlarla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.



- Antrenör Duman: "Benim istediğimin bir tık önünde gidiyor"



Antrenör Utku Duman da hedefleri adım adım koyduklarını, Doğukan'ın da bu hedefler için sıkı bir şekilde çalıştığını ifade etti.



Kovid-19 salgını sürecinde eksik yanlarını tamamlamaya çalıştıklarını belirten Duman, şunları kaydetti:



"Onun sonucunda da daha iyi dereceler gelmeye başladı. Belki de bize yaradı, faydalı oldu diyebilirim. Verilere baktığımda hedeflediğimiz, hatta hedeflediğimizin bir tık daha üzerinde dereceler. O yüzden memnunum. Hem gelecek açısından umut verici bizim için. 20 yaşında Doğukan, 30 yaşına kadar koşabileceğini düşünüyorum. Şu an U23 barajını geçiyorsak, U23'ten sonra da büyükler Avrupa barajını geçeceğiz diye hedefliyorum. Avrupa'da ilk 10 sporcunun arasında olduğunuzda her zaman olimpiyat hedefine kadar hiç düşmeden gidebiliyorsunuz. Şimdilik veriler benim istediğimin bir tık önünde gidiyor, o nedenle mutluyum."