Milli atlet Dilek Koçak'tan rekor

Milli atlet Dilek Koçak, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı.
Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.
Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.
17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.
Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.
Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.
17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.
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