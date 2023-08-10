Milli atlet Dilek Koçak'tan bronz madalya!

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Dilek Koçak, organizasyonun son gününde 800 metre yarışında bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Milli atlet Dilek Koçak'tan bronz madalya!
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10 Ağustos 2023 19:18
İsrail'de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Dilek Koçak, 800 metre yarışında üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, dün 1500 metrede Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak, 800 metrede de üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dilek, şampiyonanın son gününde 2.06.21'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu sonuçla 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaşan Türkiye, ülke sıralamasında 11'inciliğe yükseldi.

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