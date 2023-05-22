Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Buse Savaşkan, Polonya'da altın madalya kazandı
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21 Mayıs 2023 21:38
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 00:38
Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Savaşkan ve Ersu Şaşma, organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1,88 metrelik derecesiyle altın madalya kazanırken, erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma 5,71 metrelik derecesiyle dördüncü oldu.

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