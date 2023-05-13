Milli atlet Berke Akçam'dan gümüş madalya

Milli atlet Berke Akçam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen UAE Grand Prix'sinde 400 metre engellide gümüş madalya elde etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berke Akçam, Dubai kentinde gerçekleştirilen UAE Grand Prix'sinde 400 metre engellide 51.12'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.



Elde ettiği bu dereceyle sezona başarılı bir giriş yapan ay-yıldızlı sporcu, 28 Mayıs'ta Fransa'da gerçekleştirilecek Uluslararası De Forbach Turnuvası'nda mücadele verecek.



