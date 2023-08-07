Milli atlet Batuhan Çakır, olimpiyat kotası için çalışıyor

Küçük yaşta başladığı atletizmde, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü bulunan milli atlet Batuhan Çakır (22) olimpiyat kotası için çalışmalarını sürdürüyor.



Üç adım atlamada Türkiye şampiyonlukları bulunan Çakır, 2017'de Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF 2017) üç adım atlamada altın madalya kazandı.



Çakır, 2018'de İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Deneme Yarışları'nda 15.17, açık sahada da 15.70'lik dereceleriyle üç adım atlamada 18 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.



Avrupa 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada şampiyonluğu bulunan Çakır, 2019'da da 20 Yaş Altı Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Milli sporcu, son olarak geçen ay katıldığı Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada bronz madalya aldı.



Sporcu, olimpiyat kota organizasyonları için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.



Çakır, AA muhabirine, bugüne kadar katıldığı yarışlarda farklı kategorilerde 100 madalya kazandığını söyledi.



Her zaman kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Çakır, "İlk katıldığım yarışlarda mesafeyle başladığım için onlarda derece elde ettim. Fakat sonrasında branş değişikliğine giderek uzun üç adıma döndük. Öncelikle başta U17'de Avrupa şampiyonu oldum. Sonrasında 2018 yılında tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Sonra Fenerbahçe Kulübümüz ile de kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda birinci olduk. Yıldız olimpiyatlarında bir beşincilik elde ettim." diye konuştu.



Çakır, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 yıl çalışmalara ara verdiğini, yeninden başladıktan sonra madalya kazandığını dile getirdi.



Her zaman kürsüde olmak istediğini belirten Çakır, şunları kaydetti:



"Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. Orada kürsüye çıkmanın benim için çok ayrı bir değeri ve önemi vardı. Sakatlıktan geri geldikten sonra tekrar madalyaya kavuşmak, ait olduğum yerde olmak bambaşka bir duyguydu. Bu pek tarif edebileceğim bir şey değil. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki olimpiyat. Olimpiyat yolunda ilerliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Madalyalarımın arasında olimpiyat madalyasını da görmek istiyorum."



Antrenör Metin Emin: "Türkiye adına şimdiye dek alınan sadece altın madalya üç adettir ve biri Batuhan Çakır'ındır"



Antrenör Metin Emin da Batuhan'ı bir kros yarışmasında keşfettiğini belirtti.



Sporcusuyla 12 yıldır çalıştıklarını ifade eden Emin, "2017'de üç adım atlamada Türkiye şampiyonu oldu. EYOF kotası aldı ve Avrupa şampiyonu oldu. Bir yıl sonra yine Avrupa şampiyonluğu kazandı. Bu bizim Atletizm Federasyonu'nda Türkiye adına şimdiye dek alınan sadece altın madalya üç adettir ve biri Batuhan Çakır'ındır." diye konuştu.



Sporcusunun aldığı derecelerle adından söz ettirmeye devam edeceğini söyleyen Emin, "Avrupa şampiyonasında Batuhan Çakır'ın yarı finale kadar durumu çok iyiydi. Güzel bir derece atladık. Final gününde maalesef belinde bir ağrı hissetti. Orada üçüncülüğü alabildik. Artık olimpiyatlara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şu ana dek Tekirdağ adına olimpiyatta hiçbir branşta yarışan bir sporcumuz yok. Bizim de hedefimiz Paris'te olimpiyatlar için kota alıp, Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.



