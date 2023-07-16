Milli atlet Avrupa ikincisi

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Milli atlet Özlem Becerek disk atmada Avrupa ikincisi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Avrupa ikincisi
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16 Temmuz 2023 15:33
Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Özlem Becerek, disk atma kategorisinde 55.38 metrelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

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