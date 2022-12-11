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Milli atlet Anthony Smith, ABD'de altın madalya kazandı

ABD'nin ev sahipliği yaptığı atletizm turnuvasında milli atlet Anthony Smith, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
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Milli atlet Anthony Smith, ABD'de altın madalya kazandı
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11 Aralık 2022 15:07
ABD'de yapılan Spokane Invitational Yarışı erkekler 200 metrede milli atlet Anthony Smith, altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Washington'da yapıldı.

Anthony Smith, erkekler 200 metrede 21.28'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, ayrıca Batuhan Altıntaş'a ait 21.59'luk 20 Yaş Altı Salon 200 metre rekorunu da kırdı.

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