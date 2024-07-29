Milli atlet, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Meryem Bekmez, kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışını 1.38.06 derecesiyle 40. sırada tamamladı.

Milli atlet, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı bitirdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Meryem Bekmez, 1.38.06'lık derecesiyle 40'ıncı oldu ve organizasyona veda etti.

Bu kategoride Çinli Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyanın sahibi olurken İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jamima Montag da 1.26.25 ile bronz madalya kazandı.

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