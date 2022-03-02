Milli atıcılardan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

10 metre havalı tabanca erkek takımı, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılardan Dünya Kupası'nda gümüş madalya
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02 Mart 2022 21:07
Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca erkek takımı, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyonda Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Serdar Demirel'den oluşan 10 metre havalı tabanca erkek takımı, altın madalya müsabakasında Michael Schwald, Robin Walter, Philipp Grimm'den oluşan Alman takımıyla mücadele etti.

Finali 16-0 kaybeden milli sporcular, Türkiye adına Dünya Kupası'nda ikinci gümüş madalyayı aldı.

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