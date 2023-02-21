Milli atıcılar Mısır'da müsabakalarını tamamladı

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcular müsabakalarını tamamladı.



Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de Türkiye'nin 6 sporcuyla mücadele ettiği organizasyonda 10 metre havalı tüfek erkekler kategorisinde Ömer Akgün 623,5 puanla 52'inci, Mert Nalbant ise 622 puanla 58'inci sırada yer aldı.



Milli sporcuların müsabakalarını bugün tamamladığı organizasyon, 24 Şubat Cuma günü sona erecek.





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