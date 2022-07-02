Milli atıcılar Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ile Elif Beyza Aşık, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finalde mücadele etme hakkı kazandı.
Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan 566 puanla 7'nci, Elif Beyza Aşık da aynı puanla 8'inci sırada yer alarak finale yükseldi.
Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan 566 puanla 7'nci, Elif Beyza Aşık da aynı puanla 8'inci sırada yer alarak finale yükseldi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ