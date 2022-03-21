Milli atıcı Şimal Yılmaz'dan gümüş madalya

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Şimal Yılmaz'dan gümüş madalya
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21 Mart 2022 00:18
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.

10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı. Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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