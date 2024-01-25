Milli Atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da yeni Türkiye rekoru kırdı

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli Atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da yeni Türkiye rekoru kırdı
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25 Ocak 2024 19:26
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 579 puanla Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Münih'te düzenlenen organizasyonda Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca kategorisinde 579 puanla hem yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu, hem de 2. sırada yer alarak final müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Şimal Yılmaz, final müsabakasında attığı 199.4 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı

10 Metre havalı tabanca erkekler kategorisinde ise milli sporcu İsmail Keleş, 567 puanla 38. sırada yer aldı.

10 Metre havalı tüfek erkekler kategorisinde de milli sporcu Ömer Akgün, 626,4 puanla 20. sırada, Mert Nalbant ise 624.3 puanla 32. sırada müsabakayı tamamladı.

10 Metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Damla Köse ise 623.0 puanla 41. sırada yer aldı.

Organizasyon bugünkü müsabakalarla sona erdi.

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