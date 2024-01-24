Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca dalında altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 15:48
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca dalında altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Münih'te düzenlenen organizasyonda Şimal Yılmaz'ın finalde 241,5 puanla altın madalya aldığı belirtildi.

Erkekler 10 metre havalı tabancada ise milli sporcu İsmail Keleş'in 33. olduğu kaydedildi.

Organizasyona bu akşam yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery