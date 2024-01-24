Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da altın madalya kazandı

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca dalında altın madalya elde etti.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Münih'te düzenlenen organizasyonda Şimal Yılmaz'ın finalde 241,5 puanla altın madalya aldığı belirtildi.



Erkekler 10 metre havalı tabancada ise milli sporcu İsmail Keleş'in 33. olduğu kaydedildi.



Organizasyona bu akşam yapılacak müsabakalarla devam edilecek.



