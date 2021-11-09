Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da altın madalya

Milli atıcı Özgür Varlık, Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Özgür Varlık'tan Polonya'da altın madalya
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09 Kasım 2021 16:14
Milli atıcı Özgür Varlık, ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Polonya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Başkanlık Kupası'nda 25 metre rapid tabanca karışık takım müsabakasında Hindistanlı sporcu Manu Bhaker'le birlikte yarışan milli sporcumuz Özgür Varlık, altın madalyanın sahibi oldu." ifadeleri kullanıldı.

 


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