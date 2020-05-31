Milli atıcı Ömer Akgün'ün hedefi olimpiyatlarda altın madalya

Milli atıcı Ömer Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda kategorisinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Ağabeylerine özenerek 24 yıl önce başladığı atıcılıkta büyük başarılar elde eden Akgün, Seyrantepe Spor Salonu'nda yer alan ve Avrupa standartlarında yapılan havalı silahlar atış poligonunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türkiye'de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 103 kez dereceye giren Akgün, 2017 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Müsabakalarda 18 kez Türkiye rekoru kıran 38 yaşındaki Ömer Akgün, yurt dışında 53 turnuvaya katılarak, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olmayı başardı.

Akgün, Polonya'da katıldığı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 630.1 puanla Türkiye rekoru kırarak, erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanını aldı.

AA muhabirine açıklama yapan Ömer Akgün, koronavirüs salgını tedbirlerinden dolayı uzun süre evde antrenörü eşliğinde online antrenman yaptığını, Gençlik ve Spor Bakanlığının olimpiyatlara katılacak sporcularla ilgili aldığı karardan sonra çalışmalarına tedbirlere uyarak poligonda devam ettiğini söyledi.

Günde 5 saat atış, 3 saat de kondisyon çalışması yaptığına işaret eden Akgün, başarılı olmak için büyük çaba gösterdiğini belirtti.

"Bakanlık olimpiyatlara gidecek sporcuların tek başına spor salonlarını kullanabileceğiyle ilgili izin verdi. Ben de malzememi getirdim, artık burada antrenman yapıyorum. Günde 5 saat atış antrenmanı yapıyorum, 2 saat bisikletle tur atıyorum. Isınma hareketleri yapıyorum. Günde 8 saat zamanım böyle geçiyor. İki hedefim vardı, biri olimpiyata kota alabilmekti. Bunu başardım. Şimdi yeni hedefim olimpiyatta madalya alıp, ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı dalgalandırmak."

"Bu iyi oldu. Daha iyi bir hazırlık süremiz olacak. Bir yıl daha fazla hazırlanabileceğiz. Atıcılık tarihinde Türkiye'den havalı tüfek erkekler kategorisinde olimpiyatlar için kota alan yoktu. Ben bir ilki başardım. İnşallah bir ilki de başararak olimpiyatlarda madalya alacağım."

Yarışmalarda derece yaptığında Türk bayrağının İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesinden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Akgün, "O duygu anlatılamaz. Tüylerim diken diken oluyor. Kelimelerle sığdıramam, o kadar güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Akgün, silahına taktığı etiketleri de süs olarak görmediğini, her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu ve bunlara baktığında girdiği yarışmaların gözünde canlandığını sözlerine ekledi.