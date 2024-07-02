Milli atıcı Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya!

Para Atıcılık Grand Prix'sinin 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar (P2) SH1 finalinde yarışan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya!
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02 Temmuz 2024 17:52
Ayşegül Pehlivanlar, Para Atıcılık Grand Prix'sinin Novi Sad ayağında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 müsabakaları yapıldı.

Ayşegül, finalde topladığı 234,1 puanla gümüş madalya elde etti. Aynı kategoride mücadele eden bir diğer milli sporcu Aysel Özgan ise 190 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 final turunda yarışan Türk sporculardan Muharrem Korhan Yamaç, 194 puanla 4'üncü, Cevat Karagöl ise 111,8 puanla 8'inci oldu.

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