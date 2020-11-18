Milli ara koronavirüs vakalarını arttırdı

Global anlamda yaşanan kriz hem futbolcuları hem de kulüpleri bir hayli etkileyeceğe benziyor. Vaka sayıları verilen milli arada şiddetlendi. Gerek ülkede kalan gerekse milli takımlara giden birçok isim koronavirüse yakalandı



22- TÜRKİYE'DE 131 MAÇ ERTELENDİ

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda, 2020-2021 sezonunda şimdiye kadar 131 müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



21- EN ÇOK BEŞİKTAŞ'TA

8 oyuncusunun testi pozitif çıkan Beşiktaş, en fazla vakaya sahip takım olurken siyah-beyazlıları 5 vakayla Galatasaray izliyor. Rakamların daha da artmasından endişe edilirken bu durum 40 maçlık zorlu periyotta kulüpleri şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.



20- TÜRKİYE'DE SON DURUM

An itibarı ile takımında koronavirüs açıklayan kulüpler ve rakamları şu şekilde:



8 - Beşiktaş

5 - Galatasaray

4 - Antalyaspor

4 - Yeni Malatyaspor

3 - Konyaspor

3 - Rizespor

3 - Göztepe

3 - Gaziantep FK

3 - Sivasspor

2 - Kayserispor

2 - Gençlerbirliği

1 - Başakşehir

1 - Fenerbahçe



19- BEŞİKTAŞ'TA REKOR VAKA

Beşiktaş'ta milli arada 1'i kadro dışı olan 5 futbolcu vakası ile birlikte toplamda 8 vaka oluştu. Bu futbolcular arasında Hasic, Welinton, N'Sakala, Rosier, Lens ve Necip de bulunuyor



18- DOMAGOJ VIDA

Belki de en görülmemiş şekilde virüsü kaptığı anlaşılan isim Beşiktaşlı Vida oldu. Milli takımızın Hırvatistan ile oynadığı maç öncesinde test olan Vida, devre arasında koronavirüs olduğunun anlaşılmasının ardından oyundan alınmıştı



17- OKAN KOCUK

Milli arada Florya'a çalışan Okan Kocuk'un koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı



16- ARDA TURAN

Florya'da milli arayı değerlendiren Arda Turan, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu



15- SIRBİSTAN'DA 6 VAKA ÇIKTI

Sırbistan - Rusya maçından önce Sırbistan'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 6'ya yükseldi



Filip Djuricic

Luka Milivojevic

Aleksandar Kolarov

Darko Lazovic

Sergej Milinkovic Savic

Dordje Nikolic



14- MUHAMMED SALAH

Liverpool'un yıldızı takımıyla 2 yıldır neredeyse maç kaçırmamasına rağmen Mill maç arasında koronavirüse yakalandı. Virüsun etkilerini şiddetli çekmeden hastalığı yenmeye çalışan Mısırlı'nın kardeşinin düğününe tedavisi bitmeden katılması dünya çapında büyük gündem yaratmıştı.



13- MOHAMED ELNENY

Mısır Milli Takım kampında virüsü kapanlardan bir diğeri de eski Beşiktaşlı Arsenal'in oyuncusu Elneny oldu. Takımının yanında bir süredir bulunamayacak olan orta saha oyuncusu sezon başından bu yana Arsenal'de 11'in değişilmez ismi konumundaydı.



12- ENNER VALENCIA

Fenerbahçeli Valencia, gittiği Milli takım kampında Güney Amerika'da virüsü kaptı. Ekvadorlu oyuncunun büyük ihtimalle 19 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi. Deplasmandaki Gençlerbirliği maçında ise oynayamaması neredeyse kesin.



11- EDIN DZEKO

Dzeko'da koronavirüs testi pozitif çıkanlardan. 35 yaşındaki deneyimli golcü Milli takım kampından ayrılarak karantinaya girdi ve bu illetten nasibin alanlar kervanına katıldı.



10- MARASH KUMBULLA

Roma'nın başarılı genç stoperi Kumbulla'da virüs testi Milli arada pozitif çıkan isimlerden. Kız arkadaşı ile karantina sürecine devam eden Kumbulla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takipçilerine yetkililerin de üzerinde durduğu bir mesaj verdi "Ciddiye alın!"



9- MARCELO BROZOVIC

Hırvat Milli Takımı'nda Vida'nın ardından Brozovic'in de virüsü taşıdığı belirlendi. Vida ile idmanda yakın olduğu anların resimleri çıkan Brozovic'in hastalığı etkilerini taşımadan atlatmayı beklediği bilniyor.



8- LUIS SUAREZ

Uruguay kampında koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Luis Suarez, testinin pozitif çıkmasıyla neredeyse sabırsızlıkla beklediği eski takımı Barcelona karşına çıkması oldukça zorlaşıyor. Önündeki 4 günlük süreçte eğer virüsü atlatabilirse Barcelona'ya karşı oynayabilecek.



7- OMAR ELABDELLAOUI

Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Norveç'in Romanya maçı ertelenmişti. Çarşamba günü Avusturya'ya ülkedeki koronavirüs protokolleri gereği girememişti. Grubunda lider olan ve liderlik mücadelesi veren Norveç konunun çözümü için çıkış yolu arıyor.



6- RYAN BABEL

Bir başka Galatasaraylı Babel, şikayetleri nedeniyle üst üste girdiği 4. testin ardından koronavirüs pozitif sonucunu verdi. Bu sebeple Hollanda Milli Takım kampında karantinaya giren Babel, Falcao'nun iyileşmeme durumunda takımını elinde olmadan sahada yalnız bırakacak.



5- SEAD KOLASİNAC

Arsenal'in Bosna Hersekli oyuncusu Sead Kolasinac da milli takım kampında koronavirüse yakalandı



4- ALEX TELLES

Manchester United menajeri Solskjaer'in testinin pozitif olduğunu açıkladığı Telles, Milli takım arasında ancak Milli Takımında olmadan virüse yakalandı. Henüz bu arada seyahat edip etmediği bilinmeyen Brezilyalı en az 10 gün takımını yalnız bırakıcak.



3- DANİMARKALI FUTBOLCULAR

İngiltere'nin Danimarka'ya karşı yaptığı uygulamalar neticesinde Danimarka Milli Takımı'nda bulunup Premier Lig'de forma giyen Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen ve Pierre-Emile Höjbjerg İngiltere'ye giriş yapamayacak. Danimarkalı oyuncular ya konunun çözümünü bekleyecek ya da 14 günlük karantina dönemini göze alacak.



2- UKRAYNA MAÇA ÇIKAMAYABİLİR

Koronavirüsten futbolda en çok etkilenen ülkelerden biri olan Ukrayna'da Milli Takım'ın 7 oyuncusu pozitif test nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Vaka sayıları artarsa Ukrayna'nın maça çıkamama tehlikesi oluşacak. Teknik direktör Shevchenko yapılan testlerin ardından sahaya çıkabilecek yeterli oyuncuları olursa maç oynayabileceklerini söyledi.



1- KULÜPLERİMİZDEKİ KOVİD-19 VAKALARI

G.SARAY: 5 futbolcu (Omar, Babel, Arda, Belhanda, Okan Kocuk).

SİVAS: 3 futbolcu.

GAZİANTEP: 3 futbolcu.

F.BAHÇE: 1 futbolcu (Enner Valencia).

BEŞİKTAŞ: 1'i kadro dışı 5 futbolcu toplamda 8'i buldu.

KONYA: 3 futbolcu, 3 personel.

BAŞAKŞEHİR: 1 futbolcu.

KAYSERİ: 1 futbolcu, 1 antrenör.

ANTALYA: 4 futbolcu, 1 kulüp personeli.

RİZE: Remy'nin de aralarında olduğu 3 futbolcu.

GÖZTEPE: 2 futbolcu, 1 teknik heyet personeli.

G.BİRLİĞİ: 2 futbolcu, 2 personel.

SAMSUN: Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve genel menajer.

ESKİŞEHİR: Biri futbolcu 2 kişi.

BOLUSPOR: 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışan izolasyonda.

ERZİNCAN: 5 futbolcu.



