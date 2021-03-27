Milli ara fırsat bilindi, Erol Bulut gönderildi

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası dikkat çekiyor. Başkan Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut'un uzun süredir göndermeyi düşünüyordu. Kötü futbola rağmen puan farkının zirveyle aynı olması ya da yakın olması başta olmak birçok etken sebebiyle bunu yapmadı. Bunlardan biri iyi ve takımı toparlayacak bir isim bulmanın zorluğuydu.



Potansiyel yerli teknik adamlar şu anda başka takımlarda görevde. Yabancı bir teknik adamın da gelip bu kadar kısa sürede takımı tanıyıp toparlaması da mümkün gözükmüyordu. Daha önce gönderilen teknik adamlar sebebiyle Erol Bulut'a ayrıca bir kredi de tanındı.



2.5 yılda beşinci teknik adamı gönderen bir başkan ve yönetim imajı çizmemek için çok uğraşılsa da sabır taşı çatladı. Bu kararın verilmesindeki en son etken Beşiktaş maçı oldu. Altay'ın devleştiği maçta siyah-beyazlıların belki de farklı kazanacağı mücadele berabere bitti. Bunun üzerine Erol Bulut galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi. Bulut'un oynattığı oyuna ayrı tepki, maç sonu açıklamalarına ise ayrı tepki vardı.



Beşiktaş maçıyla birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Başkan Ali Koç, uzun süredir aklında olan ancak gerçekleştirmek istemediği planı hayata sokmak zorunda kaldı. Şampiyonluk yarışına birbirine inanmayan takım ve teknik adamla gidilemeyeceğini görüp hamleyi yaptı. Milli ara da bunun için iyi bir fırsat verdi.



